Едва не убивший людей дрейфующий погрузчик на подмосковном складе попал на видео
Дрейфующий погрузчик на складе Wildberries в подмосковном Подольске едва не убил людей. Видеозапись с места событий попала в распоряжение «Мосленты». Прокуратура организовала проверку.
«Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи о травмировании погрузчиком двух рабочих на складе крупного интернет-магазина в Подольске. Подольская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также установит причины нарушения работодателем порядка извещения о несчастном случае», — сообщает областная прокуратура.
Уточняется, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой.
По имеющимся данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в Подмосковье раскрыли мошенническую схему с приобретением товаров в интернет-магазине Wildberries. Злоумышленник незаконно приобрел логин и пароль от учетной записи россиянки и осуществил заказ мобильного телефона и аксессуаров.