Едва не убивший людей дрейфующий погрузчик на подмосковном складе попал на видео

Дрейфующий погрузчик на складе Wildberries в подмосковном Подольске едва не убил людей. Видеозапись с места событий попала в распоряжение «Мосленты». Прокуратура организовала проверку.

«Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи о травмировании погрузчиком двух рабочих на складе крупного интернет-магазина в Подольске. Подольская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также установит причины нарушения работодателем порядка извещения о несчастном случае», — сообщает областная прокуратура.