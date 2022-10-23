Город
14:56, 23 октября 2022
1 мин.

Едва не убивший людей дрейфующий погрузчик на подмосковном складе попал на видео

Едва не убивший людей дрейфующий погрузчик на подмосковном складе попал на видео
Кадр: «Мослента»

Дрейфующий погрузчик на складе Wildberries в подмосковном Подольске едва не убил людей. Видеозапись с места событий попала в распоряжение «Мосленты». Прокуратура организовала проверку.

«Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи о травмировании погрузчиком двух рабочих на складе крупного интернет-магазина в Подольске. Подольская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также установит причины нарушения работодателем порядка извещения о несчастном случае», — сообщает областная прокуратура.

Уточняется, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой.

По имеющимся данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Подмосковье раскрыли мошенническую схему с приобретением товаров в интернет-магазине Wildberries. Злоумышленник незаконно приобрел логин и пароль от учетной записи россиянки и осуществил заказ мобильного телефона и аксессуаров.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.