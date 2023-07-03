Устроивший дрифт в центре Москвы водитель возмутил пользователей сети

«Лишать водительского удостоверения нужно за такое», «Интересно, его можно лишить прав?», «Надо лишить и машины, и прав», «Очередной "богатенький" решил свою крутость показать», «И где же полиция?» — прокомментировали юзеры.

На кадрах автомобиль совершает опасный маневр прямо на перекрестке. Прокрутившись несколько раз вокруг своей оси, машина на скорости проносится мимо людей, ожидающих зеленого сигнала светофора для перехода дороги.

Ранее москвич устроил опасный дрифт на столичном шоссе и попал на видео.