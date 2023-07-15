ДТП с участием иномарки и электросамоката в Москве попало на видео

По данным прокуратуры, водитель авто сбил женщину, которая выехала на дорогу на красный свет. Пострадавшую госпитализировали.

«Прокуратура Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье пьяный полицейский сбил подростка на пешеходном переходе и уехал. В МВД сообщили, что виновного правоохранители уволят с работы.