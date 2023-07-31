09:59, 31 июля 2023
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ДТП с грузовиком и попытавшейся обогнать его легковушкой на МКАД попало на видео
На МКАД грузовик отбросил и перевернул пытавшуюся совершить обгон легковушку.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Столкновение грузового и легкового автомобилей на внешней стороне 16-го километра МКАД попало на видео, опубликованное столичным Дептрансом.
По данным ведомства, легковая машина пыталась обогнать грузовик, но ее водитель не справился с маневром. В момент столкновения машину отбросило на крайнюю левую полосу, в полете она перевернулась.
Информации о пострадавших не поступало. Специалисты устанавливают все детали произошедшего. По состоянию на утро понедельника, 31 июля, движение в районе ДТП полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров».