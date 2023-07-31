ДТП с грузовиком и попытавшейся обогнать его легковушкой на МКАД попало на видео

По данным ведомства, легковая машина пыталась обогнать грузовик, но ее водитель не справился с маневром. В момент столкновения машину отбросило на крайнюю левую полосу, в полете она перевернулась.

Информации о пострадавших не поступало. Специалисты устанавливают все детали произошедшего. По состоянию на утро понедельника, 31 июля, движение в районе ДТП полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров».