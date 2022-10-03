ДТП с участием спорткара Toyota Supra в Москве попало на видео

На опубликованных кадрах видно, что водитель спорткара не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Источник уточнил, что ДТП случилось на Новой площади в центре Москвы. На месте работают оперативные службы.

Ранее москвичам назвали пиковое время ДТП со смертельным исходом. По данным источника, более 50 процентов аварий от общего количества происшествий с погибшими происходит с 12:00 до 20:00, а наименьшее число — с четырех до шести утра.