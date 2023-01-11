Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка дублера МКАД

Об открытии нового участка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, которая станет дублером МКАДа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня открыли проезд для транспорта от Киевского до Боровского шоссе. Он позволит жителям двух городских районов и двух поселений ТиНАО передвигаться по городу быстрее и комфортнее. В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, с Бутово и Варшавским шоссе», — написал градоначальник.

Кроме того, по его словам, в том же районе на перекрестке с Новоорловской улицей до конца 2024-го планируется открыть современную транспортную развязку с путепроводом. Она позволит лучше связать между собой районы Солнцево и Ново-Переделкино.

Ранее Собянин назвал преимущества новых объектов инновационной инфраструктуры. Он отметил, что многие из них должны открыться в текущем году.