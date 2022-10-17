Священник заявил о необходимости открытия новых духовных центров в Москве

Священник, протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в беседе с «Мосленой» заявил о необходимости открытия новых духовных центров в Москве.

По его словам, патриарх давно поставил задачу, чтобы каждый храм стал социальным центром притяжения, а не только местом для верующих людей, которые приходят за таинствами и молитвой.

«Безусловно, сложно определиться с красными линиями, находить баланс между тем, что церковь может себе позволить, а что — уже нет. С другой стороны, нас никто не призывал стать всеядными домами культуры. Поэтому мы, учитывая свою собственную специфику, пытаемся что-то делать. Что называется, идем по тонкому льду. Нащупываем те возможности, которые нам и по силам, и по талантам», — поделился Рощин.

Ранее священник заявил о важности отцовской нежности для сыновей.