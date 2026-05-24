Опубликовано 24 мая 2026, 01:411 мин.
Два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press
Два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой в Москве, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пишет ТАСС.
По предварительным данным, в районе дома 18 по улице Окской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна машина после столкновения с другой выехала на тротуар, отметили в ведомстве. В результате пострадали два человека.
Как указали в правоохранительных органах, одна пострадавшая — пассажир машины, вторая — пешеход.
