Два десятка украинских дронов сбили за утро на подлете к Москве

Два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили на подлете к Москве утром в понедельник, 22 июня. Об уничтоженных дронах сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Так, о ликвидации двух украинских БПЛА, летевших на Москву, мэр сообщил в 08:50. Спустя пять минут появилось сообщение об уничтожении еще двух дронов. В промежутке с девяти до десяти часов утра, по информации Собянина, на подлете к Москве силы противовоздушной обороны обезвредили еще 17 украинских беспилотников.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что за несколько часов на подлете к Москве были уничтожены 59 беспилотников.