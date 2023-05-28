Две свиньи прошли по московской улице и рассмешили пользователей сети

«Ах, вот они какие, свиньи московские», «Когда не успели похудеть к лету», «Колхозный гламур», «Это я прошлым летом, но в этом я уже похудела», «Как некоторые после ночного клуба», — прокомментировали юзеры.

На кадрах видно, что животные идут по асфальтированной дороге недалеко от детской площадки.

Ранее кабан вышел к людям в московском Битцевском парке и попал на видео. На ролике видно, как большой кабан быстро пробежал мимо людей и скрылся в лесу.