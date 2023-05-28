22:10, 28 мая 2023
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Две свиньи прошли по московской улице и рассмешили пользователей сети
Две свиньи прошли по одной из улиц в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Две свиньи прошлись по одной из улиц в Москве и попали на видео. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Новости Москвы», рассмешили пользователей сети.
«Ах, вот они какие, свиньи московские», «Когда не успели похудеть к лету», «Колхозный гламур», «Это я прошлым летом, но в этом я уже похудела», «Как некоторые после ночного клуба», — прокомментировали юзеры.
На кадрах видно, что животные идут по асфальтированной дороге недалеко от детской площадки.
Ранее кабан вышел к людям в московском Битцевском парке и попал на видео. На ролике видно, как большой кабан быстро пробежал мимо людей и скрылся в лесу.