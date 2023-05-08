Движение транспорта по центральным улицам Москвы закроют на день

На один день во вторник, 9 мая, будет закрыто движение транспорта по центральным улицам Москвы. Кроме того, изменится работа городского транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение будет закрыто с 5:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 5:30 движение перекроют на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Далее движение транспорта закроют с 10:00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат, а с 16:00 будет — на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

В ведомстве уточнили, что до 13:00 9 мая в местах ограничений будет запрещена парковка, а также закрыты подземные пешеходные переходы. До конца мероприятия в центре, на востоке и юго-востоке города будут меняться маршруты наземного транспорта. С 16:00 до автобусы могут задерживаться.

Ранее сообщалось, что семь центральных станций московского метро временно закроют на выход.