Движение по Строгинскому мосту в Москве ограничат

Одна полоса движения будет частично закрыта на Строгинском мосту с 13 июля по 30 августа. Об этом проинформировала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 13 июля до 19 августа 2026 года на участках Строгинского моста будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения затронут участки в районе ул. Авиационная и Строгинского шоссе, вл. 1А.

Ранее сообщалось, что по одной полосе в каждом направлении перекроют на МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе с понедельника, 15 июня по 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.