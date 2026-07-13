Опубликовано 13 июля 2026, 07:571 мин.
Движение по Строгинскому мосту в Москве ограничат
Движение по Строгинскому мосту в Москве ограничат с 13 июля по 30 августа.
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Одна полоса движения будет частично закрыта на Строгинском мосту с 13 июля по 30 августа. Об этом проинформировала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 13 июля до 19 августа 2026 года на участках Строгинского моста будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.
Как уточняется, ограничения затронут участки в районе ул. Авиационная и Строгинского шоссе, вл. 1А.
Ранее сообщалось, что по одной полосе в каждом направлении перекроют на МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе с понедельника, 15 июня по 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.