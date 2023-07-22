На участке «салатовой» линии метро в Москве остановлено движение поездов

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» остановлено движение поездов. Оно не будет осуществляться в субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, из-за проведения ремонтных работ, сообщил столичный дептранс.

Станции «Марьина Роща» и «Чкаловская» временно станут конечными. Для помощи пассажирам с выбором альтернативных маршрутов на станциях будут дежурить инспекторы ЦОМП.

Кроме того, до пятницы, 28 июля, будут закрыты входы и выходы на «Сретенском бульваре» и «Трубной», на них можно будет пересесть с «Тургеневской» и «Цветного бульвара».

Ранее была названа самая большая колонная станция метро в Москве.