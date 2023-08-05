Двое рабочих сорвались в шахту лифта в Москве

Двое рабочих сорвались в шахту лифта на юго-западе Москвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Один из них погиб на месте.

По данным ведомства, рабочие занимались работами на строительстве здания на улице Кедрова. В результате падения 33-летний мужчина скончался на месте, 45-летний пострадавший был отправлен в больницу с различными травмами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Подмосковье монтажник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа.