Двойное убийство супружеской четы произошло в Москве

В столице произошло двойное убийство супружеской четы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

«В квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По данным СК, супружеская пара снимала квартиру и долгое время не выходили на связь с друзьями и родственниками. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», убитыми оказались риелторы Павел и Мария Сорокины. Тревогу забил брат женщины, который девять дней пытался дозвониться до нее, а дверь в квартиру никто не открывал, несмотря на включенный свет. Соседи ничего не видели и не слышали о Сорокиных, уточнили администраторы канала.

Ранее в резонансном убийстве четы московских пенсионеров обвинили их сына. Тела двух пожилых людей со множественными колото-резаными ранами были найдены в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в понедельник, 6 февраля. По словам обвиняемого, мотивом к убийству родителей послужили длительные разногласия с ними.