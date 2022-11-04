В Подмосковье родилась двойня с экстремально низкой массой тела

Двойня с экстремально низкой массой тела — менее килограмма — родилась в подмосковной Балашихе, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Женщина родила детей на 26-й неделе беременности.

«Беременность у пациентки была многоплодная, а она, как правило, относится к группе повышенного риска, часто является причиной преждевременных родов. Для выхаживания таких маленьких пациентов мы применяем самые современные технологии, что позволяет достичь высоких результатов в их лечении», — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по педиатрической части Московского Областного Перинатального Центра Анастасия Петрова.

Ранее у пациентки была диагностирована истмико-цервикальная недостаточность, вызвавшая пролабирование пузыря. При такой патологии матка не справляется с нагрузкой, и шейка начинает преждевременно раскрываться, что приводит к родам раньше срока, объяснила специалист.

Медики помогли появиться на свет двум девочкам весом 492 и 750 граммов. В течение месяца младенцев выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии, а после этого они были переведены в отделение патологии новорожденных, где проходили лечение еще два месяца. На данный момент женщина и двойняшки выписаны домой.

Ранее подмосковные врачи спасли беременную двойней россиянку с редкой опасной патологией. Пуповины ее детей переплелись между собой.