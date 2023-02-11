Москвичи вспомнили свою дворовую жизнь времен СССР

Свою дворовую жизнь времен СССР вспомнили жители столицы в группе «Москва — Воспоминания детства» социальной сети «ВКонтакте».

«Мы по вечерам за столом доминошным собирались и пели под бренчание гитары», «Сколько "секретов" там было сделано вблизи деревьев», «В нашем дворе было два стола для любителей играть в лото», «У нас мужчины из соседних домов собирались и в домино играли. Иногда выпивали, но никто не напивался в хлам», — рассказали пользователи сети.

По словам одной москвички, в советское время все люди во дворе были хорошо знакомы друг с другом. «Тогда никто не боялся отпускать детей одних на прогулку. Какое счастье, что я застала такие дворы. Наверное, в Москве они уже пропали навсегда. Но наше поколение их точно помнит», — написала она.

Ранее фотография «секретов» напомнила россиянам о детской игре. Речь идет о развлечении времен СССР — сооружении тайников с «сокровищами» под стеклом.