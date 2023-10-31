01:30, 31 октября 2023
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Житель Подмосковья едва не убил бывшую жену подарочной коробкой
Мужчина едва не убил экс-супругу подарочной коробкой в поселке Пески.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Подарочной коробкой едва не убил экс-супругу во время ссоры житель подмосковного поселка Пески, сообщает MK.RU. Пострадавшая попала в больницу с тяжелым сотрясением мозга.
48-летний мужчина бросил коробкой в бывшую жену. Внутри находилось стеклянное блюдо для запекания. Тяжелый предмет попал женщине в голову, она едва не скончалась.
Ранее житель подмосковного Серпухова до смерти избил сожительницу из-за обвинений в безденежье.