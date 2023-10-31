Житель Подмосковья едва не убил бывшую жену подарочной коробкой

Подарочной коробкой едва не убил экс-супругу во время ссоры житель подмосковного поселка Пески, сообщает MK.RU. Пострадавшая попала в больницу с тяжелым сотрясением мозга.

48-летний мужчина бросил коробкой в бывшую жену. Внутри находилось стеклянное блюдо для запекания. Тяжелый предмет попал женщине в голову, она едва не скончалась.

Ранее житель подмосковного Серпухова до смерти избил сожительницу из-за обвинений в безденежье.