Ефимов: По программе реновации в Москве в 2026 году планируется ввести около 2,5 млн кв. м жилья

Правительство Москвы планирует в 2026 году построить по программе реновации около 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Москва 24».

«На сегодняшний момент программа реновации реализована уже более чем на четверть. Всего у нас планируется переселение около миллиона человек, и на сегодняшний момент нам удалось переселить почти 290 тысяч человек», — сказал Ефимов.

По словам Ефимова, за время реализации программы реновации в Москве уже построили 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Он уточнил, что в прошлом году в городе ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров, а в 2026 году планируется построить еще больше — около 2,5 миллиона квадратных метров. Такие объемы, по его словам, позволяют городу соблюдать обязательства перед участниками программы и последовательно двигаться к ее завершению в 2032 году.

Ефимов отметил, что нарастить темпы строительства помогают цифровые технологии, искусственный интеллект и современные методы проектирования, а также применение префаб-технологий. По его словам, это позволяет существенно сокращать сроки возведения домов без потери качества. «Если раньше на возведение одного дома уходило в среднем 36–39 месяцев, то сегодня этот срок сократился до 12–14 месяцев», — подчеркнул Ефимов.