Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в популярной курортной стране

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в новых отелях популярной курортной страны. Рекомендации по выбору гостиниц в Турции опубликовал портал TourDom.

По данным туроператоров, этим летом россиян должна заинтересовать гостиница Cullinan Golf & Resort в Белеке, которая откроется для туристов уже в июне. На данный момент цена недельной путевки в данный пятизвездочный отель на двоих составляет 275 тысяч рублей.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на новые отели в Сиде: Aletris Deluxe Hotel & Spa, Dream Water World Hotel, Kaliye Aspendos Hotel Boutique и Side Noble Palace Hotel. Здесь цены стартуют от 140 тысяч рублей за двоих на неделю.

Представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина объяснила главное преимущество новых турецких отелей. По ее словам, в первый сезон работы гостиницы дают хорошие тарифы, а значит, у туристов будет возможность отдохнуть относительно недорого, со скидкой. После цены на отдых в новых отелях класса люкс будут расти.

Ранее россиянам назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха летом. В список вошли Крым, Сочи, курорты ОАЭ и Катара.