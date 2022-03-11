Экономист назвал способы использования финансов в кризис

Доцент кафедры Национальной экономики РУДН, кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, что делать с деньгами в новых условиях, и назвал способы использования финансов в кризис.

Специалист посоветовал хранить деньги в той валюте, которая используется больше всего. При этом лишь одну треть, по его словам, стоит хранить в наличной форме, так как стоимость наличных средств, в отличие от депозитов, уменьшается на размер инфляции. Две трети сбережений можно хранить на накопительном счете или краткосрочном депозите в надежном банке.

Зайнуллин рассказал и о хранении сбережений в драгоценных металлах. По его мнению, это спасает от колебаний и девальвации валюты. Ликвидной формой хранения являются и золотые инвестиционные монеты.

«Преимущество инвестирования в монеты, в отличие от ювелирных изделий, еще и в том, что они стандартизированы и высоколиквидны. Даже после отмены НДС на золотые слитки инвестиционные монеты сохраняют более высокую ликвидность из-за малого размера монет и их стандартизации», — пояснил экономист.

По словам эксперта, для сохранения чувства уверенности стоит иметь финансовую подушку безопасности как минимум в трехмесячном бюджете семьи на случай потери работы, болезни, аварии и прочих форс-мажорных обстоятельств. «За три месяца, как правило, можно вылечиться от тяжелой стадии болезни, найти работу», — отметил Зайнуллин.

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