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13:17, 05 ноября 2022
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Умер бывший первый вице-мэр Москвы

Умер бывший первый вице-мэр Москвы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший первый вице-мэр Москвы, замглавы Департамента строительства города Петр Аксенов умер в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила Московская торгово-промышленная палата (МТПП).

«С именем Петра Николаевича Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали», — говорится в сообщении.

Политическая карьера Аксенова началась в 1980-х годах. В разное время он занимал должности заместителя председателя исполкома Советского райсовета, заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы, префекта Южного административного округа Москвы, главы Комплекса городского хозяйства Москвы, первого заместителя Мэра Москвы и другие. В 2011 году Аксенов стал первым заместителем руководителя Департамента строительства города Москвы.

Ранее в Москве умер известный советский журналист Олег Попцов. Ему было 88 лет.

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