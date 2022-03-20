Сегодня в 05:27
1 мин.

Фото экспериментального дома «на курьих ножках» заинтересовало россиян

Город /
Фото экспериментального дома «на курьих ножках» заинтересовало россиян
Фото: Иван Денисенко / РИА Новости

Фото экспериментального жилого дома на Проспекте Мира привлекло внимание россиян. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Многие отметили одну отличительную особенность здания. «Вчера как раз ехал мимо, обратил внимание на мощные "куриные ножки" дома», — с юмором описал ее один из пользователей. Дом действительно имеет железобетонные опоры-«ноги». В комментариях добавили, что аналогичные здания сохранились в районе Беговой и Зубовского бульвара.

Некоторые поинтересовались, в чем заключается экспериментальность постройки, помимо необычной конструкции. «Это единственный дом с таким расположением балконов, в шахматном порядке», — пояснил один из комментаторов. Однако остальные добавили, что внутреннее убранство дома на Проспекте Мира ничем не примечательно. «Сразу после постройки квартиры там получили служащие средней руки МИД. Потом уже более "простой" народ. В квартирах ничего необычного», — рассказал пользователь.

Ранее дом на снимке уже привлекал внимание в сети. Москвичка заявила, что обнаружила на его фасаде зашифрованное послание.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.