Фото экспериментального дома «на курьих ножках» заинтересовало россиян

Фото экспериментального жилого дома на Проспекте Мира привлекло внимание россиян. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Многие отметили одну отличительную особенность здания. «Вчера как раз ехал мимо, обратил внимание на мощные "куриные ножки" дома», — с юмором описал ее один из пользователей. Дом действительно имеет железобетонные опоры-«ноги». В комментариях добавили, что аналогичные здания сохранились в районе Беговой и Зубовского бульвара.

Некоторые поинтересовались, в чем заключается экспериментальность постройки, помимо необычной конструкции. «Это единственный дом с таким расположением балконов, в шахматном порядке», — пояснил один из комментаторов. Однако остальные добавили, что внутреннее убранство дома на Проспекте Мира ничем не примечательно. «Сразу после постройки квартиры там получили служащие средней руки МИД. Потом уже более "простой" народ. В квартирах ничего необычного», — рассказал пользователь.

Ранее дом на снимке уже привлекал внимание в сети. Москвичка заявила, что обнаружила на его фасаде зашифрованное послание.