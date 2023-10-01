Эксперт по недвижимости предложил вариант вложения двух миллионов рублей

Выгодный вариант вложения двух миллионов рублей в беседе с «Мослентой» назвал генеральный директор Группы компаний «Альянс» и основатель Центра доходной недвижимости «Касьянов». Он предложил рассмотреть готовый арендный бизнес.

«Когда у вас есть деньги, вам нужно их куда-то вложить, иначе они обесценятся. За два миллиона рублей жилую недвижимость не купить, коммерческий объект на стрит-ритейле тоже — там цены начинаются от пяти миллионов рублей. Конечно, вы можете вложиться в акции, облигации, криптовалюту, но в таком случае вы не будете защищены. Акции и криптовалюта могут упасть в цене из-за нестабильного курса валют, геополитической обстановки, санкций и других факторов», — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что лучше вложить эти средства в коммерческое помещение. Например, за два миллиона рублей можно купить офис площадью 14-16 квадратных метров. Доходность по нему будет порядка 20 000 рублей в месяц, срок окупаемости — девять лет.

«Еще одно неоспоримое преимущество вложения в коммерческую недвижимость — отсутствие дополнительных затрат. Если вы решили сдать квартиру, вам необходимо сначала приобрести мебель, бытовую технику и прочие предметы, которые со временем придут в негодность и их придется заменять. В случае с коммерческой недвижимостью вы в первую очередь предоставляете "пространство" для бизнеса в привлекательной локации. Это позволяет избежать постоянных дополнительных расходов на поддержание объекта в хорошем состоянии», — добавил Касьянов.

По словам специалиста, цены на недвижимость растут вопреки экономическим кризисам и финансовым колебаниям. А значит, инвестиция в такие объекты — стабильное и перспективное вложение капитала.

Приобретать коммерческие лоты необходимо только у проверенных продавцов, так как здесь есть риски столкнуться с мошенниками. Перед покупкой эксперт порекомендовал тщательно проверить каждый объект, изучить арендаторские и технические риски, а также объективно оценить потенциал доходности объекта.

Ранее финансист дала советы родителям по обеспечению финансового благополучия детей.