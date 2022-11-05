Эксперт поддержал решение депутатов сохранить соцнаправленность бюджета Москвы

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил важность сохранения социальной направленности столичного бюджета в 2023 году и продолжения программы «Московское долголетие», средства на которую заложены в бюджете Москвы.

«В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы "Московское долголетие". На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта "Московское долголетие" продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы. Для участников работают профессиональные поставщики услуг — организации любой формы собственности, которые готовы, умеют и хотят заниматься с нашими московскими пенсионерами. И это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается. Программа стала неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров», — сказал он.

Владимир Филиппов также отметил высокую посещаемость занятий, которые проходили по программе «Московское долголетие».

«За годы работы занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей. Занятия проходят в трех формата — очно в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн. При этом каждый москвич может посещать неограниченное количество занятий независимо от формата и направлений», — отметил он.

По словам замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, еще одна статья бюджета, которая ежегодно увеличивается — это обеспечение всем необходимым ветеранов Великой Отечественной войны.

«Еще одна статья бюджета, которая ежегодно увеличивается — это обеспечение всем необходимым ветеранов Великой Отечественной войны. В следующем году по этой статье расходов будет направлено полтора миллиарда рублей. Мы всегда ведем персональную работу в этом направлении, помогаем со всеми просьбами. Это действительно широкий спектр услуг, таких как помощь социальных работников, сиделок, патронажная служба, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому"», — напомнил Филиппов.

Московская городская дума одобрила проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», где будет увеличена поддержка москвичей. Общий рост расходов соцнаправленности составил 8,8 процентов.

В бюджете предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку предпринимательских инициатив, осуществление инвестиций для развития города и модернизации его инфраструктуры.