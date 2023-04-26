«Экстрасенсы» обманули жителей столичного региона на 24 миллиона рублей

«Экстрасенсы» из Краснодарского края обманули жителей столичного региона на 24 миллиона рублей, сообщает Прокуратура Москвы. Мошенники под видом ясновидящих звонили жертвам по видеосвязи и выманивали у них деньги.

По данным ведомства, мужчина создал преступную группу, в которую вовлек жену и трех родственниц, в том числе несовершеннолетнюю. Они создали профили якобы ясновидящих в социальных сетях и дистанционно «помогали» жителям столичного региона. «Гадалки» убеждали своих клиентов в наличии у них или их родственников серьезных заболеваний и прочих проблем, за решение которых требовали деньги. За разные обряды семь женщин перечислили злоумышленникам свыше 24 миллионов рублей.

Чтобы возместить ущерб потерпевшим, на имущество мошенников наложен арест на сумму более 37 миллионов рублей. В список вошли два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW, отметили в прокуратуре. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенники использовали телефонную базу из 15 тысяч номеров для отъема денег.