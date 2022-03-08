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Направлявшийся в Москву самолет совершил экстренную посадку

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Направлявшийся в Москву самолет совершил экстренную посадку
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Самолет, следовавший из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в Самаре. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Причиной произошедшего стала девятимесячная пассажирка, подавившаяся яблоком. Девочка летела в российскую столицу с родителями. Долька фрукта, которую они дали ей в процессе кормления, встала в горле, из-за чего ребенок начал задыхаться. Командир самолета принял решение об экстренной посадке.

В аэропорту Самары рейс встречали врачи. Девочку отправили в больницу. Уточняется, что во время транспортировки ее состояние ухудшилось, однако медикам удалось спасти пациентку. На данный момент ребенок находится в реанимации, но его здоровью уже ничего не угрожает.

Ранее летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

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