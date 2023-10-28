Летевший из Москвы пассажирский самолет экстренно сел в Самаре

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва — Бишкек, экстренно приземлился в аэропорту Самары. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника издания, сигнал об аварийной посадке поступил в 13:02 по Москве. На борту воздушного судна находились 190 человек, в том числе 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Предварительной причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.

Ранее летевший в Москву самолет экстренно сел в Ташкенте из-за больной пассажирки.