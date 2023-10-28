16:27, 28 октября 2023
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Летевший из Москвы пассажирский самолет экстренно сел в Самаре
Пассажирский самолет Москва — Бишкек экстренно приземлился в Самаре.
Фото: Unsplash
Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва — Бишкек, экстренно приземлился в аэропорту Самары. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По информации собеседника издания, сигнал об аварийной посадке поступил в 13:02 по Москве. На борту воздушного судна находились 190 человек, в том числе 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.
Предварительной причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.
Ранее летевший в Москву самолет экстренно сел в Ташкенте из-за больной пассажирки.