Экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. Уточняется, что инцидент произошел в подмосковном городе Дмитрове.

На кадрах ролика видно, как электричка приближается к переезду, на котором застрял грузовик. Машинист сигналит водителю авто, но тот не может освободить путь. Тогда железнодорожник экстренно тормозит.