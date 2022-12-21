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12:03, 21 декабря 2022
1 мин.

Экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео

Экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео
Кадр: Telegram-канал Baza

Экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza. Уточняется, что инцидент произошел в подмосковном городе Дмитрове.

На кадрах ролика видно, как электричка приближается к переезду, на котором застрял грузовик. Машинист сигналит водителю авто, но тот не может освободить путь. Тогда железнодорожник экстренно тормозит.

«Чудом трагедии удалось избежать — машинист смог остановить электричку в нескольких сантиметрах от КамАЗа», — уточняется в комментарии.

Ранее москвичи вспомнили «грустные» электрички 80-х годов. Поводом для ностальгии стала фотография электропоезда на перроне Ярославского вокзала.

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