17:15, 01 октября 2022
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На станции московского метро забыли экзотических животных
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Юная жительница Москвы забыла возле турникетов на станции столичного метро экзотических животных — двух эублефаров в пластиковом террариуме. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
«У нас есть победитель в номинации "самые необычные находки в метро". Контролер обнаружила их в террариуме возле турникетов. Рептилий оставила школьница. Девочка почти сразу же вернулась к питомцам, рассказала о них сотруднице метро и сделала фото на память», — говорится в сообщении.
В случае потери животного в городском транспорте горожанам порекомендовали звонить на короткий номер 3210. Информация по оставленным в метро вещам доступна на портале.
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