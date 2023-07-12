Электричка насмерть сбила человека в Москве

На железнодорожной платформе Ярославского направления МЖД в Москве электричка травмировала двоих людей. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место происшествия, сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, электричка сбила мужчину и женщину на платформе «Лось». Известно, что пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью. Мужчину госпитализировали с травмами.

Ранее на станции в Красногорске электричка насмерть сбила человека. Это произошло на пешеходном переходе у железнодорожной платформы МЦД «Красногорская» Рижского направления.