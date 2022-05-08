Электричка врезалась в автомобиль на переезде в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке в ночь на воскресенье, 8 мая, электричка врезалась в автомобиль, выскочивший на железнодорожный переезд в неположенное время. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковые предупреждения машиниста электропоезда. В результате произошло столкновение. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что в авто находилось четверо. Одна из них, 18-летняя россиянка, предположительно водитель, погибла. Остальные получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве.