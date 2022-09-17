36-летний москвич взял в аренду электроинструменты и распродал их на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Установлено, что злоумышленник посредством мобильного приложения оформил в аренду на одни сутки различные бытовые электроинструменты и получил их на стойке бесконтактного проката, расположенной в торговом центре на Профсоюзной улице. Он взял семь предметов, общая стоимость которых составила около 90 тысяч рублей. В дальнейшем указанные инструменты он не возвратил и перестал выходить на связь с компанией-собственницей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина продал украденные инструменты, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что лжекассир украл у жителя Подмосковья десятки миллионов рублей.