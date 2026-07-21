Город
Опубликовано 21 июля 2026, 01:01
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Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК

Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК «На Страстном бульваре».
Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Электронный замок заблокировал семью в квартире загоревшегося элитного жилого комплекса «На Страстном бульваре». Об инциденте пишет Mash в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, из-за пожара в ЖК отключили свет, жильцы с шестого этажа оказались заперты внутри — электронный замок отключился. Выбраться им помогли прибывшие спасатели, которые выбили дверь.

По данным Mash, в это время находилась дома модельер Ольга Русан, она узнала о пожаре от подруги — жителей ЖК не оповестили об эвакуации. Женщина схватила ребенка и побежала к выходу.

Ранее подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее. Они осыпали девушку сахарной пудрой или мукой, когда поздравляли с днем рождения.

Автор:Анна Вальман
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