Электронный замок заблокировал семью в загоревшемся ЖК

Электронный замок заблокировал семью в квартире загоревшегося элитного жилого комплекса «На Страстном бульваре». Об инциденте пишет Mash в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, из-за пожара в ЖК отключили свет, жильцы с шестого этажа оказались заперты внутри — электронный замок отключился. Выбраться им помогли прибывшие спасатели, которые выбили дверь.

По данным Mash, в это время находилась дома модельер Ольга Русан, она узнала о пожаре от подруги — жителей ЖК не оповестили об эвакуации. Женщина схватила ребенка и побежала к выходу.

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