Перечислены способы избежать штрафов во время езды на электросамокате

Способы избежать штрафов во время езды на электросамокате перечислила Госавтоинспекция Московской области.

Отмечается, что взрослым разрешено движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по велосипедной и велопешеходным дорожкам, по проезжей части велосипедной зоны, по полосе для велосипедистов и по пешеходной зоне. Но важно помнить, что у пешеходов приоритет, можно двигаться со скоростью не более 25 километров в час и, если СИМ мешает людям, нужно спешиться или ехать со скоростью пешеходов.

Также езда допускается по обочине и правому краю автомобильной дороги, если там допустимо движение велосипедистов и электросамокат может развить скорость до 60 километров в час. При этом на транспорте должна быть исправна тормозная система, установлен звуковой сигнал, фонарь спереди и световозвращатели: белый спереди, оранжевый или красный по бокам и красный сзади.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появились первые прокатные электросамокаты.