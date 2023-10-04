Электросамокатчик пронесся по левой полосе МКАД и попал на видео

Электросамокатчик пронесся по крайней левой полосе МКАД со скоростью автомобилей и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Едешь домой в Химки по МКАД, а тебя обгоняет электросамокатчик», — уточнил автор ролика. В видео, снятом из машины, москвич едет на электросамокате по крайней левой полосе. При этом автомобилист не догоняет его при скорости на спидометре почти в 120 километров в час.

«Так это удобнее и экологично, и дешево», «У них скорость 25 километров в час максимум. Как он так едет?», «Может у него от страха рука не разжимается?», «И летящий вдаль, вдаль... Ангел!», «Падение, смерть 100 процентов», «Круче только моноколесист на Ленинградке», «Вопросов еще больше теперь», — написали пользователи мессенджера.

Ранее «Герасим повез Муму» по МКАД и попал на видео.