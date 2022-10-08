В России установили предельную скорость электросамокатов

Предельную скорость электросамокатов установило правительство России. В пятницу, 7 октября, были утверждены изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщает Telegram-канал Правительства России.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности (СИМ). Движение на них разрешено со скоростью не более 25 километров в час», — говорится в сообщении.

Кроме того, предельная масса транспортного средства, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, определена в 35 килограммов.

Так как пешеходы имеют преимущество перед водителями СИМ, то при пересечении дороги по пешеходному переходу водителям таких средств необходимо спешиваться. При этом люди на обычных самокатах и роликовых коньках приравниваются к пешеходам, уточнили в правительстве.

«Также введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Вводятся новые обозначения парковок. Платная зона будет обозначаться синими линиями, а бесплатная — белыми», — уточнили в официальном канале.

Ранее на московских улицах появился специальный дорожный знак «Переходите пешком» для водителей самокатов.