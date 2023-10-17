У москвичей появился новый способ передачи показаний электросчетчиков
В Москве появилась возможность передачи показания электросчетчиков по телефону.
В Москве появилась возможность передачи показания электросчетчиков по телефону. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Теперь москвичи могут по горячей линии общегородского контакт-центра передавать показания электроэнергии, отметил Савицкий. Голосовой помощник круглосуточно принимает звонки по телефону+7-495-539-25-25.
Чтобы сообщить показания счетчиков, необходимо назвать роботу номер своего лицевого счета и электросчетчика, а затем передать текущие показания. Это по-прежнему надо делать с 15 по 26 число каждого месяца. Ранее по телефону можно было передать только данные приборов учета воды.
Ранее москвичам предложили новый способ оплаты счетов за городские услуги.