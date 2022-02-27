В Москве обнаружили готическую электростанцию

Россиянка обнаружила в Москве, на второй Боевской улице необычную электростанцию и рассказала о ней в Facebook-группе «Сокольники. Соседи». Пользователи сети заинтересовались увиденным.

«Этот яркий образец промышленной архитектуры был построен в 1909 году. Авторы создали своеобразный синтез готики и модерна. Подобных в Москве немного», — подчеркнула рассказчица. Женщина отметила, что до середины 70-х на первом этаже здания располагалась электрическая подстанция городских железных дорог, а выше в крохотных квартирах жили люди.

«В наши дни здесь располагается ГУП "Мосгортранс". Предприятие питает близлежащие трамвайные линии, в том числе Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод и депо имени Русакова», — заключила автор поста. «Какая яркая готика! Завораживает! Обязательно прогуляюсь там!» — написала в комментариях одна из подписчиц интернет-сообщества. Другой юзер отметил, что цвет здания его настораживает и кажется несоответствующим стилю и функциям строения.

«Вот удивительные были времена! Просто электрическая подстанция, а какая красота! И стоило так заморачиваться? Безусловно да!» — подчеркнула еще одна из участниц дискуссии.

«Внутри сохранились метлахская плитка и оригинальная столярка», — поделился знаниями фолловер группы и предоставил фотодоказательства сказанному. «Умели же производственные помещения сделать в гармонии с внешним экстерьером здания!» — оценила снимки россиянка.

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