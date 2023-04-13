Стало известно о судьбе московского универмага «Елисеевский»

О возможной судьбе знаменитого московского универмага «Елисеевский» стало известно изданию «Коммерсантъ». Новый владелец «Елисеевского» планирует превратить торговую площадь в фудхолл.

По данным источников на рынке недвижимости, столичный магазин может выкупить компания Realty4Sale, владеющая несколькими историческими усадьбами в Москве и территорией бывшего Simachev Bar в Столешниковом переулке. Часть площадей универмага уже предложено компанией в аренду, уточнил «Ъ» со ссылкой на объявление на популярном классифайде.

В разговоре с «Ъ» Realty4Sale отказалась комментировать общедоступную информацию. В департаменте имущества Москвы уточнили, что на данный момент торговая площадь «Елисеевского» принадлежит городу.

Легендарный гастроном на Тверской улице закрылся в 2021 году. Власти Москвы подчеркнули, что намерены сохранить «Елисеевский». Точная дата открытия магазина озвучена не была.