Стали известны подробности в деле об убийстве водителя элитного такси

Установлен подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого с 17 октября пролежало на территории города Сергиев Посад, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«23 октября 2022 года вблизи проезжей части, расположенной в городе Сергиев Посад, было обнаружено тело потерпевшего с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений и других телесных повреждений», — сообщает ведомство некоторые подробности дела.

Подозреваемый — молодой человек 2003 года рождения. Как стало известно следствию, после убийства он продал Mercedes-Benz таксиста незнакомому мужчине через мобильное приложение и покинул регион.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Предпринимаются все меры по установлению местонахождения и задержания лица, совершившего преступление.

По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемым может быть 19-летний сын священника из Сергиева Посада. Сестра молодого человека завила, что родственники не могут связаться с ним уже несколько дней. На данный момент его разыскивают.

Ранее пассажир избил таксиста в Москве за отказ везти его и попал на видео.