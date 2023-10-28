Уехавший в США актер сериала «Кухня» сдал в аренду элитную квартиру в Москве

Уехавший в США актер сериала «Кухня» Андрей Бурковский сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно Shot, в 2021 году артист приобрел четырехкомнатную квартиру в районе Аэропорт за 45 миллионов рублей в ипотеку на десять лет. Год назад знаменитость с семьей переехал в Америку, а новое жилье решил сдавать в аренду примерно 120 тысяч рублей в месяц.

Стало также известно, в столице у актера остался внедорожник Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC стоимостью не менее 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что квартиру Николая Караченцова в центре Москвы продадут за сотни миллионов рублей.