Покупка жилья в элитных комплексах Москвы резко сократилась в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group. Динамика числа сделок в прошлом году сократилась почти в два раза по сравнению с 2021 годом (с 1620 до 860 сделок).

«В 2022 году было заключено около 860 сделок с жилыми помещениями в элитных новостройках Москвы, что стало минимальным значением за последние пять лет», — говорится в материале.

Аналитики добавили, что москвичи перестали покупать элитное жилье на фоне выросшего на 42 процента по сравнению с 2021 годом предложения. При этом средняя цена за квадратный метр в столице за год выросла на 12 процентов, до 1,08 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жилья в новостройках Москвы стало больше в 1,5 раза. За 2022 год объем предложений увеличился на 55 процентов.