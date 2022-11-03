Mercedes возглавил список нарушающих правила парковки элитных авто

Список нарушающих правила парковки элитных авто возглавил бренд Mercedes. С начала текущего года было эвакуировано 856 машин этой марки, сообщается в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.

На втором месте в рейтинге нарушителей оказались автомобили Porsche — 650 единиц, на третьем — BMW с 610 машинами на спецстоянке. Также парковали свои транспортные средства не по правилам владельцы Audi (176 машин), Tesla (52) и Bentley (36).

По данным Дептранса, за 10 месяцев эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на штрафстоянку больше 4,3 тысячи дорогих авто. Машины были оставлены под запрещающими знаками, на местах для инвалидов, пешеходных переходах и тротуарах, что могло стать причиной ДТП или несчастных случаев.

Ранее москвичам предложили выбрать изображение авто для дизайна «Тройки». На проездных билетах могут появиться правительственный автомобиль ЗИС-115, ЗИЛ-41047, авто Собственного Его Императорского Величества и современный лимузин «Аурус».