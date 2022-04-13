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В Москве освободится большая часть элитных офисов

В Москве освободится большая часть элитных офисов
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

К концу 2022 года в Москве освободится большая часть элитных офисов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Knight Frank.

По информации источника, доля свободных площадей в офисах столицы, расположенных в бизнес-центрах класса А, может вырасти с 9,7 до 14,5–19,5 процента.

Уточняется, что речь идет о наиболее дорогих и технически оснащенных офисных комплексах, расположенных преимущественно в центре Москвы. Если прогноз аналитиков осуществится, то будет зафиксирован максимально высокий показатель пустующих офисных помещений за последние пять лет.

Ранее стало известно, что предложение на рынке элитной недвижимости Москвы за первый квартал года сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Этот показатель стал минимальным с 2014 года.

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