«Емелю 2.0» заметили на улице в Москве и сняли на видео

В московском Марьино мужчина прокатился на электродиване и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«В районе Марьино мужчина придумал электро-диван», — написал автор ролика. В ролике мужчина едет на самодельном транспорте. На импровизированном полу, установленном на основание электросамоката, стоит диван и журнальный столик.

«Емеля 2.0», «Сколковский ученый 2023», «Емеля Pro», «Марьинский Кулибин», «Водитель дивана», «Запала ему в детстве сказка про Емелю на печи», «Был Емеля на печи, стал на диване», «Диванный эксперт», «Телевизора с пультом не хватает», «Обломов 2.0», «Настоящий диванный воин», — отреагировали пользователи мессенджера.

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