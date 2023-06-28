Студентка смешала энергетики с антидепрессантами и попала в больницу в Москве

Перед экзаменом московская студентка выпила энергетики с антидепрессантами и попала в больницу, сообщает Telegram-SHOT. Девушка всю ночь готовилась к сессии, уточнил источник.

Во время зубрежки студентка выпила большое количество энергетиков, а затем приняла таблетки, чтобы перестать нервничать. Сразу после этого девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в Москве семиклассница отравилась противовирусными таблетками. Девочка нашла лекарство в домашней аптечке и приняла сразу семь штук, не рассчитав дозу.