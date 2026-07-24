Еще на одной ветке московского метро запустили объявление станций нейроголосом
Объявление станций нейроголосом запустили на Арбатско-Покровской линии метро, рассказал Дептранс Москвы.
При этом оно звучит голосами хорошо знакомых для пассажиров дикторов Московского транспорта. Пока что технология работает в двух поездах «синей» линии.
Также с помощью нейротехнологий подготовили аудиосообщения о 10 пересадках на другие станции метро, МЦК и МЦД, выходах к двум вокзалам, автовокзалу «Центральный», экспрессам и «Аэроэкспрессам» до двух аэропортов, правилах безопасности и культуре поведения.
По словам Дептранса, технология нейроголоса позволяет оперативно заменять или добавлять аудиофайлы при необходимости и соблюдать единую тональность аудиосообщений в метро и наземном транспорте.
Заммэра столицы Максим Ликсутов напомнил, что нейроголос уже работает в беспилотном трамвае на маршруте №10, на Сокольнической и Замоскворецкой линиях метро. В будущем технологию будем применять на других линиях метро и за его пределами.
В прошлом году Депранс рассказывал о сообщениях в беспилотном трамвае нейроголосом.