Эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах спустя 40 лет

Легендарная эскалаторная галерея вновь заработала на Воробьевых горах в Москве спустя 40 лет после закрытия, сообщает столичный Департамент транспорта.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили восстановление эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Масштаб работ был почти сопоставим со строительством новой станции метро. Запуск галереи в три раза сократит время в пути до главного здания МГУ и Дворца пионеров, в два раза — до канатной дороги, Смотровой площадки и горнолыжного комплекса. Воробьевы горы станут доступнее и привлекательнее. Проезд по галерее будет бесплатным», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

У пассажиров столичного метро фактически появился еще один вестибюль станции метро, который работает с 5:30 утра до 00:50 ночи. Кроме того, весной 2023 года в верхнем вестибюле галереи откроется ресторан с панорамным видом.

По имеющейся информации, галерея была восстановлена за два года. Перед установкой трех новых эскалаторов был укреплен склон и построена безопасная конструкция из 670 нагелей-крепежей. На эскалаторах можно будет подняться на 34-метровую высоту, что сопоставимо с десятиэтажным домом. А через светопрозрачные конструкции можно будет наблюдать за парком.

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