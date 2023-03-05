Московская эскортница пожаловалась на кражу часов за миллионы рублей

Жительница Москвы, занимающаяся оказанием эскорт-услуг, пожаловалась на кражу часов почти за три миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам 32-летней женщины, она была в гостях в районе Фили-Давыдково и оставила свои наручные часы в одной из комнат. Вернувшись обратно, дорогостоящего аксессуара она не нашла. Марку украденных часов пострадавшая вспомнить не смогла, однако отметила, что стоят они два миллиона 760 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина действительно заходил в квартиру, когда в ней находилась женщина. Однако личность преступника установить пока не удалось.

При этом на сайтах, рекламирующих эскорт-услуги, периодически появляются данные о том, что женщина и сама занимается мошенническими действиями: берет с клиентов предоплату за свои услуги, а затем исчезает.

Ранее, в феврале прошлого года, инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации.